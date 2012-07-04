Одарченко: глава ВР не имеет права подписывать закон о языках

00:03, 04 июля 2012
Политика
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Народный депутат Украины Юрий Одарченко подал в Верховную Раду текст несостоявшегося выступления

Согласно Регламенту ВР, это является основанием для рассмотрения проекта постановления об отмене принятого сегодня закона об основах государственной языковой политики.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе киевской «Батькивщины», Ю.Одарченко заявил: «Вследствие закрытия пленарного заседания ни один депутат не смог выразить свое несогласие с принятым проектом и внести проект постановления об отмене принятого решения, который бы заблокировал подписание документа председателем Верховной Рады Украины. Но по Регламенту есть возможность включить в стенограмму текст несостоявшегося выступления, на основании которого я завтра внесу проект постановления об отмене результатов голосования».

По словам Ю.Одарченко, в случае внесения проекта постановления об отмене результатов голосования председатель Верховной Рады Украины не имеет права подписывать соответствующий закон до рассмотрения вопроса Комитетом ВР по вопросам регламента.

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