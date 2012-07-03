Милиция отрицает применение слезоточивого газа
22:33, 03 июля 2012Политика
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В милиции отрицают применение слезоточивого газа возле Украинского дома во время столкновения оппозиции с сотрудниками правоохранительных органов.
В столичном главке милиции УНИАН сообщили, что неизвестный аэрозоль из баллончика против сотрудников спецподразделения «Беркут» применили неизвестные лица в масках, которые были среди сторонников оппозиции.
«Милиция не применяла каких-либо спецсредств, включая слезоточивый газ, а наоборот, против "Беркута" несколько неизвестных в масках применили жидкость из аэрозольного баллончика", - говорится в сообщении.
В милиции отметили, что ни один из участников столкновений не задержан.
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