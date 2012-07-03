Милиция отрицает применение слезоточивого газа

В столичном главке милиции УНИАН сообщили, что неизвестный аэрозоль из баллончика против сотрудников спецподразделения «Беркут» применили неизвестные лица в масках, которые были среди сторонников оппозиции.

«Милиция не применяла каких-либо спецсредств, включая слезоточивый газ, а наоборот, против "Беркута" несколько неизвестных в масках применили жидкость из аэрозольного баллончика", - говорится в сообщении.

В милиции отметили, что ни один из участников столкновений не задержан.