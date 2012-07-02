Электронная система поступления в первый же день не выдержала нагрузки

Электронная вступительная система в вузы не выдержала нагрузки уже в первый день приема документов, говорится в сюжете ТСН. Таким образом недоверие электронная система оправдала - и подвисла с самого утра. Несмотря на то, что к обеду уже все заработало, некоторые специалисты поговаривают о полном провале новации.

"Такие системы не запускают без предварительной многомесячной пробации. Технические возможности многих университетов достаточно сомнительны", - заявил директор центра тестовых технологий и мониторинга качества образования Игорь Ликарчук. Это может повлечь путаницу и даже потерю многих данных.