Немыря: ЕНП сегодня обсудила возможные санкции в отношении Украины

Об этом он рассказал собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе по завершении саммита ЕНП.

"Часть дискуссии касалась того, каким образом и поддерживает ли оппозиция возможное применение... санкций или других ограничительных мер. И я высказался в том духе, что такие инструменты должны быть не только рассмотрены, но и применены в привязке к конкретным временным рамкам. И начать применение таких инструментов важно по отношению к наиболее одиозным исполнителям политически мотивированных процессов в Украине. Это касается и работников прокуратуры, следователей, и так далее ", - сказал Г.Немыря.

Отвечая на уточняющий вопрос относительно того, означает ли это, что вопрос возможных санкций к высшему руководству страны не обсуждался, заместитель лидера партии "Батьківщина" отметил, что речь шла о возможном постепенном введении санкций: сначала против исполнителей, а затем, если ситуация не изменится, - и против "политиков высшего ранга".

"Ни в коем случае ни один выступающий не говорил о санкциях ко всей стране, ко всем гражданам", - уточнил Г.Немыря.