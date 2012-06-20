В ДУСе заверяют, что власть не будет есть малину по 672 гривни

Ни президент Украины, ни другие государственные служащие не будут есть малину по 627 грн., которую приобрело на открытом тендере Государственное предприятие «Гарант-сервис», утверждает его гендиректор Тамара Козиянчук.

В комментарии для СМИ чиновница заявляет, что закупки были осуществлены не за средства государственного бюджета, как ошибочно утверждают некоторые издания, а за оборотные средства предприятия. "Это означает, что приобретенный товар, в том числе малина, будет продана клиентам предприятия по еще большей цене. Эту малину используют, в основном, для кондитерских изделий, поэтому объем ее закупки относительно небольшой. Эту малину будут использовать на мероприятиях для иностранных дипломатов или на любых других мероприятиях для частных заказчиков предприятия", - заявила Козиянчук.

Гендиректор «Гарант-сервис» говорит, что предприятием были выбраны низкие ценовые предложения из всех имеющихся - и "если кто-то готов предложить более низкие цены - будем его с нетерпением ждать на следующем тендере".

Козиянчук призывает представителей СМИ не искажать информацию о результатах тендера, пользоваться официальными объяснениями и не придумывать "ложных заголовков, которые не соответствуют действительности".

Чиновница также утверждает, что предположение журналистов о закупке дорогих ягод для реализации в столовых и буфетах, услугами которых пользуются представители власти, не соответствуют действительности: "Эти буфеты осуществляют фактически розничную продажу только двух товарных позиций фруктовой группы - яблоки и цитрусовые".