Томенко очень интересует, откуда деньги на «фантастический киевский лохотрон»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге.

Вице-спикер отметил, что выступает за то, чтобы «привлечь правоохранительные органы, чтобы найти того таинственного друга Киевской горадминистрации, который потратил десятки миллионов гривен на проведение этого так называемого народного референдума».

По словам Н.Томенко, на сегодняшний день начался «фантастический киевский лохотрон», который называется Первым киевским референдумом. Вице-спикер утверждает, что это происходит из-за того, что «Партия регионов не может определиться, что им делать с киевлянами, как их обмануть», чтобы выборы в Киеве провести только тогда, когда А.Попов получит необходимый рейтинг.

Н.Томенко констатировал, что в столице на сегодняшний день привлечено большое количество бюджетников, в частности учителей, работников ЖЭКов, которые разносят листовки, где речь идет об этом референдуме, о том, что команда Леонида Черновецкого «разворовала весь Киев».

«Я плакал, когда читал этот текст. Большего революционера, борца с коррупцией, с преступной командой Черновецкого я еще не знал», - пошутил Н.Томенко.

По его словам, именно с А.Поповым работает прежняя команда Л.Черновецкого, и на сегодняшний день не доведено до конца ни одно уголовное дело в отношении представителей этой команды. Вице-спикер подчеркнул, что необходимо выяснить, кто финансирует проведение референдума киевлян, на чьи средства заказывается реклама в СМИ и на улицах Киева.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля 2012 года по инициативе председателя КГГА состоялись первое собрание по вопросам проведения Первого киевского референдума. Участники собрания одобрили предложение провести референдум, утвердили формулировку трех вопросов, предложенных для вынесения на референдум.

На референдум будет вынесено три вопроса: Одобряете ли Вы обязательное включение в ежегодный бюджет г.Киева предоставления адресной материальной помощи пенсионерам и надбавок работникам бюджетной сферы столицы? Одобряете ли Вы создание в Киеве подчиненной городской общине муниципальной милиции, которая должна обеспечивать порядок в городе и безопасность жителей? Одобряете ли Вы базовые проектные решения нового Генерального плана развития города Киева?

Вчера, 18 июня, представители инициативных групп передали в Киевсовет подписные листы за проведение Первого киевского референдума.

По данным КГГА, 334 тысячи подписей в поддержку этого референдума были собраны в течение 30 дней. «За» проведении референдума высказались 16% киевлян, это на 114 тысяч человек больше, чем того требует законодательство, отметили в горгосадминистрации.