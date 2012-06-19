Крымские татары обсудят участие в парламентских выборах

Как сообщили УНИАН в пресс-службе меджлиса крымско-татарского народа, в повестку дня сессии в Симферополе также предполагается включить вопросы о национальном гимне крымских татар и утверждении положения о выборах делегатов курултая следующего, VI созыва.

Как сообщалось, сейчас крымских татар представляет в парламенте всего один депутат - лидер меджлиса Мустафа Джемилев входит во фракцию "Наша Украина - Народная самооборона".

В Крыму проживают почти 2 млн человек, из них 270-280 тыс. - крымские татары.