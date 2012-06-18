Тейшейра рассказал о своем горьком опыте общения с тюремщиками

Об этом он заявил сегодня на брифинге, отвечая на вопрос УНИАН.

«Я все еще жду. Госпожа Эштон обращалась с такими запросами несколько раз. Мы еще ждем», - сказал Ж.М.Тейшейра.

Он отметил, что ждет встречи с Ю.Тимошенко с августа прошлого года.

«С августа прошлого года я жду разрешения на проведение такой встречи. И с августа прошлого года каждый раз возникают новые условия и какие-то требования», - сказал Ж.Тейшейра.

Он также подчеркнул, что в средине мая ему сказали, что для встречи необходимо приглашение самой Ю.Тимошенко, которое вскоре было получено.

«Те, кто уже посещали госпожу Тимошенко, им не надо было ждать никакого приглашения. Но она все-таки подготовила для меня такое приглашение и я его 15 мая получил. А потом представители пенитенциарной службы сказали, что я уже не являлся на тот момент послом, и в Украине другой посол», - сказал Ж.Тейшейра.

Как сообщал УНИАН, 17 июня Председатель представительства ЕС в Украине Ж.Тейшейра не смог встретиться с осужденной экс-премьер-министром Юлией Тимошенко, которая проходит курс лечения в Центральной клинической больнице №5 «Укрзализныци» в Харькове.

По его словам, охрана ЦКБ указала на то, что на посещение Ю.Тимошенко у него нет разрешения пенитенциарной службы Украины.