Турчинов говорит, что оппозицию не пускают на биллборды
Власти препятствует Объединенной оппозиции «Батькивщина» размещать свою предвыборную агитацию на биллбордах.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом руководитель центрального штаба Объединенной оппозиции «Батькивщина» Александр Турчинов заявил сегодня на брифинге.
Он заметил, что выборы - это не только день голосования, но и подготовка к ним. По словам А.Турчинова, власти утверждают, что обеспечат честные и демократические выборы, а сами уже сейчас не обеспечивают равных условий всем политическим силам, которые хотят принимать участие в выборах.
«Объединенная оппозиция не имеет прав, которые себе присвоили проекты Администрации Президента и Партии регионов», - заявил А.Турчинов.
Он привел пример с размещением банерной рекламы объединенной оппозиции. По словам руководителя штаба, оппозиционные силы не могут разместить свою рекламу, поскольку рекламные агентства, которые заключают соответствующие соглашения с оппозицией, начинают получать угрозы применения репрессий и закрытия. В частности, речь идет о налоговых проверках, а также о демонтаже площадей, которые имеют агентства для размещения рекламы.
А.Турчинов привел конкретный пример по Киеву, где из 200 запланированных биллбордов оппозиции удалось разместить лишь 36, и это количество постоянно уменьшается.
Он сказал, что в рекламные агентства звонит представитель «Киев-рекламы», который указывает, что столичными властями выделено 20 млн грн на демонтаж рекламных площадей, и они смогут демонтировать площади именно этого агентства, если оно не прекратит сотрудничество с объединенной оппозицией.
В то же время, по словам А.Турчинова, политические «проекты Банковой» могут себе позволить «огромные биллборды: и горизонтальные, и вертикальные, и в полный рост, и со стороны, с других частей, и в новых костюмах, и новых пиджаках».
Он подчеркнул, что это не равные условия ведения предвыборной агитации.
Руководитель штаба объединенной оппозиции прогнозирует, что с приближением даты голосования эта ситуация будет только ухудшаться, но, несмотря на все, оппозиция планирует победить на выборах.
А.Турчинов подчеркнул, что оппозиция намерена сообщить ОБСЕ и другим международным институтам о препятствовании в ведении предвыборной агитации.