Турчинов говорит, что оппозицию не пускают на биллборды

Как передает корреспондент УНИАН, об этом руководитель центрального штаба Объединенной оппозиции «Батькивщина» Александр Турчинов заявил сегодня на брифинге.

Он заметил, что выборы - это не только день голосования, но и подготовка к ним. По словам А.Турчинова, власти утверждают, что обеспечат честные и демократические выборы, а сами уже сейчас не обеспечивают равных условий всем политическим силам, которые хотят принимать участие в выборах.

«Объединенная оппозиция не имеет прав, которые себе присвоили проекты Администрации Президента и Партии регионов», - заявил А.Турчинов.

Он привел пример с размещением банерной рекламы объединенной оппозиции. По словам руководителя штаба, оппозиционные силы не могут разместить свою рекламу, поскольку рекламные агентства, которые заключают соответствующие соглашения с оппозицией, начинают получать угрозы применения репрессий и закрытия. В частности, речь идет о налоговых проверках, а также о демонтаже площадей, которые имеют агентства для размещения рекламы.

А.Турчинов привел конкретный пример по Киеву, где из 200 запланированных биллбордов оппозиции удалось разместить лишь 36, и это количество постоянно уменьшается.

Он сказал, что в рекламные агентства звонит представитель «Киев-рекламы», который указывает, что столичными властями выделено 20 млн грн на демонтаж рекламных площадей, и они смогут демонтировать площади именно этого агентства, если оно не прекратит сотрудничество с объединенной оппозицией.

В то же время, по словам А.Турчинова, политические «проекты Банковой» могут себе позволить «огромные биллборды: и горизонтальные, и вертикальные, и в полный рост, и со стороны, с других частей, и в новых костюмах, и новых пиджаках».

Он подчеркнул, что это не равные условия ведения предвыборной агитации.

Руководитель штаба объединенной оппозиции прогнозирует, что с приближением даты голосования эта ситуация будет только ухудшаться, но, несмотря на все, оппозиция планирует победить на выборах.

А.Турчинов подчеркнул, что оппозиция намерена сообщить ОБСЕ и другим международным институтам о препятствовании в ведении предвыборной агитации.