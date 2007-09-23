Кириленко отплатил Богатыревой той же монетой

Глава политсовета блока "Наша Украина - Народная самооборона" Вячеслав Кириленко считает, что после выборов свою должность должен оставить премьер-министр Виктор Янукович.

Об этом он заявил в воскресенье, комментируя в эфире Житомирского телеканала "Союз-ТВ" заявление Раисы Богатыревой о том, что после выборов президент должен уйти в отставку, сообщает пресс-служба НУ-НС.

"После выборов должен оставить свою должность Виктор Янукович, потому что такой будет воля украинского народа. Мы для этого приложим все силы, говоря правду о всех уже сегодня 412 днях деятельности Януковича на должности премьер-министра", - подчеркнул Кириленко.

"На сегодняшний день президент Ющенко является наиболее легитимной политической фигура в стране. Он избран всем украинским народом и ему только первой каденции остается больше 2,5 лет", - подчеркнул Кириленко.

"Все эти заявления, которые делают представители ПР, направлены только на дестабилизацию ситуации в последнюю неделю перед голосованием на досрочных парламентских выборах", - считает он.

Украинская правда