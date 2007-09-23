Партия регионов устанавливает сцену на Майдане Независимости в Киеве.

Как передает "5-й канал", представители этой политической силы, собравшиеся при сооружении площадки, не дают никаких комментариев и объяснений. Вокруг еще не построенной сцены установили забор.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября в полночь на Майдане Независимости произошел инцидент. После того, как представителями блока «Наша Украина – Народная самооборона» была установлена первая конструкция сцены, туда прибыли активисты Партии регионов и начали устанавливать прямо посреди конструкций свои палатки.

По словам представителя блока “НУ – НС ” Игоря ЖДАНОВА, чтобы избежать столкновений, стороны провели переговоры и договорились о "нулевом варианте": НУ-НС убирает сцену, соответственно убираются палатки Партии регионов. А также договорились провести при участии БЮТ переговоры об использования Майдана в рамках предвыборной агитации.