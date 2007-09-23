Гриценко не может согласиться с Януковичем

Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО убежден, что новое правительство по-другому посмотрит на расходы для армии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам у пгт Новогуйвинск Житомирской области.

«Я уверен в том, что новое правительство по-другому посмотрит на расходы для армии, потому что нельзя обманывать людей, когда премьер-министр встречается с представителями оборонных предприятий и говорит о том, что будет увеличивать количество рабочих мест и будут идти новые заказы, в то же время, нынешний проект бюджета, внесенный на рассмотрение Верховной Рады, не предусматривает увеличения, а наоборот, уменьшение таких расходов", - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Министр также сообщил, что нынешнее правительство заложило в бюджет-2008 меньше средств для строительства жилья для военных, чем в нынешнем.

«С этим я не могу согласиться, именно поэтому на заседании правительства я не поддержал проект бюджета на следующий год, потому что его нужно кардинально исправлять. Именно поэтому я призывал ЯНУКОВИЧА либо прекратить говорить людям неправду, либо лучше заложить в проект бюджета на следующий год такое количество расходов, которое позволит решить и вопрос боевой подготовки, и вопрос социальной защиты военнослужащих", - прибавил А.ГРИЦЕНКО.