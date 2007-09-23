Тимошенко шокировали слова Ющенко

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО посоветовала Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО отозвать свою подпись под Меморандумом и Универсалом ввиду нарушения всех договоренностей премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ. Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила в воскресенье на пресс-конференции у Тернополе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе блока, лидер БЮТ напомнила, что два года назад, 22 сентября, состоялось знаковое событие для украинских политиков - Президент Украины подписал Меморандум - так называемый документ понимания - с В.ЯНУКОВИЧЕМ и Юрием ЕХАНУРОВЫМ.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, этим документом Президент хотел найти понимание между политическими силами, но по ее мнению, эти два года потеряны для развития украинской демократии.

«Два года - это достаточное время, чтобы Президент Украины, его команда и весь политикум смогли четко понять на опыте, с кем они имеют дело», - сказала лидер БЮТ.

«Президент после двух попыток - сначала подписания меморандума, а затем подписания универсала – имел возможность увидеть как все это обесценено и унижено лично ЯНУКОВИЧЕМ и его братией», - прибавила она.

«Я думаю, что именно в эти дни, поскольку исполнилось два года падения и разочарования, Президент, как лидер страны, должен определиться и объявить о том, что он и его команда не будут пытаться создать широкую коалицию с Партией регионов. Я это говорю, исходя из вчерашней фразы Президента, опубликованной в газете «Зеркало недели», - сказала лидер БЮТ и отметила, что для нее стало шоковым высказывание Президента о том, что нынче преждевременно говорить о формате будущей коалиции.

Она отметила, что хотела бы, чтобы В.ЮЩЕНКО публично объяснил свою позицию.

Также лидер БЮТ прокомментировала цитату Президента во французской газете «Le Figaro», где он сказал, что не исключает создания коалиции между пропрезидентской фракцией и фракцией Партии регионов.

«Я в письменном виде, публично обращусь к Президенту, потому что меня настораживают эти цитаты», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, она подчеркнула, что есть очень много цитат ближайшего окружения Президента, касающиеся создания широкой коалиции «Нашей Украины» с Партией регионов.