Мороз: все прекрасно понимают, что просто всё не будет

Председатель Верховной Рады Украины V созыва Александр МОРОЗ убежден, что после выборов конфигурация политических сил в парламенте не изменится.

Как сообщается на официальном сайте Социалистической партии Украины, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Нежине, которая состоялась в рамках его рабочей поездки в Черниговскую область.

«Коалиция и в своем политическом формате, и в персональном составе останется почти той же», - сказал А.МОРОЗ.

Вместе с тем, он отметил, что «все прекрасно понимают, что просто все не будет». Лидер СПУ не исключил, что будет попытка «или с той, или с другой стороны не признать выборы действительными, или не признать легитимность парламента».

А.МОРОЗ допустил, что поскольку блок «Наша Украина - Народная самооборона» и Блок Юлии Тимошенко не сформируют большинство, «они могут отказаться принять присягу и настаивать, чтобы вся эта комедия, которая происходит сегодня, была повторена».

В таком случае, по его словам, планируется реализовать сценарий, в соответствии с которым, новый парламент не создан, а предыдущего якобы не существует, и тогда единственным легитимным органом власти является Президент, расширенные полномочия которого планируется закрепить в Конституции, принятой на референдуме.

А.МОРОЗ отметил, что с проведением пленарных заседаний 4 и 20 сентября Президент был лишен оснований принимать решение о досрочном прекращении полномочий парламента, в соответствии со статьей 90 Основного Закона. «Поэтому, когда такой сценарий будет разыгрываться, парламент будет работать, и тогда Конституционный Суд должен в конце концов сделать заключение на основе депутатских представлений о неконституционности президентских указов о досрочном прекращении полномочий парламента», - сказал он.