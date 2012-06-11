Беркутовцы заблокировали движение оппозиции к Олимпийскому

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил народный депутат из фракции «БЮТ-Батькивщина» Юрий Одарченко.

Он отметил, что представители оппозиции, в частности партии «Батькивщина», сделали официальную заявку на проведение соответствующего пикета.

«Мы официально сообщили киевской власти и начали двигаться в направлении стадиона", - сказал Ю.Одарченко.

По его словам, неизвестные окружили сторонников оппозиции возле палаточного городка и мешали участникам акции, которые были в футболках партии «Батькивщина», выйти оттуда.

Ю.Одарченко отметил, что требовал от этих лиц предъявить документы и объяснить, на каких основаниях им препятствуют, однако ответа так и не получил. «Я обращался к людям, которые руководили этим процессом, но они отказались это сделать. Я не могу сказать, кто это был - или милиция, или бандиты, потому что удостоверения они мне так и не показали», - сказал он.

Ю.Одарченко отметил, что некоторым участникам пикета удалось прорваться через «такой кордон» и дойти до улицы Шота Руставели.

«Но тут внезапно выбежал отряд «Беркут» в количестве 150 человек. «Беркутовцы» окружили нас и вырывали плакаты из наших рук», - сказал Ю.Одарченко.

В настоящее время, добавил депутат, движение представителей оппозиции заблокировано, они продолжают стоять, окруженные кольцом правоохранителей, одетых в бронежилеты и шлемы.

Ю.Одарченко также добавил, что милиция подогнала автозаки и вероятно собирается задержать представителей оппозиции.

Как сообщал УНИАН, сегодня столичная милиция сообщила, что суд запретил проведение любых массовых мероприятий на прилегающей к НСК «Олимпийский» территории.

Сегодня в 21.45 на стадионе начнется матч между сборными Украины и Швеции в рамках Евро-2012.