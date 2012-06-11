Эксперт говорит, что власть будет бороться с оппонентами, а не с террористами

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии эксперта Центра политико-правовых реформ Романа Куйбиды по поводу подписанного Президентом Украины 8 июня указа № 388/2012 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 25 мая 2012 года «О мерах по усилению борьбы с терроризмом в Украине».

Обеспокоенность эксперта вызывает намерение предоставить подразделениям, которые осуществляют оперативно-розыскную деятельность, дополнительные полномочия с применением специальных технических средств для предотвращения совершения преступлений, связанных с террористической деятельностью.

«Применение каких-либо негласных средств сбора информации является вмешательством в права человека, и такие вмешательства возможны лишь в соответствии с Конституцией и, конечно, по решению суда», – напомнил Р.Куйбида.

По его словам, эти вопросы на сегодняшний день достаточно урегулированы законодательством, в том числе новым Уголовным процессуальным кодексом.

В то же время, по мнению эксперта, выполнение указа может привести к тому, что оперативно-розыскные органы будут иметь полномочия собирать информацию без соблюдения конституционных гарантий.

Также Р.Куйбида обратил внимание на то, что указом предусмотрена разработка проекта закона о противодействии экстремизму. Эксперт напомнил, что законопроект под таким названием в прошлом году внес на рассмотрение парламента народный депутат от Партии регионов Вадим Колесниченко. Главное научно-экспертное управление Верховной Рады по результатам анализа законопроекта пришло к заключению: «Представляется сомнительной необходимость принятия специального закона о противодействии экстремизму, который … может создать предпосылки для массовых нарушений прав и свобод человека и гражданина».

Профильный парламентский комитет также поддержал рекомендацию отклонить этот законопроект.

Кроме того, как отметил Р.Куйбида, Президент поручил правительству принять меры по внесению изменений в законы относительно определения порядка признания организаций террористическими и их ликвидации. «И это, несмотря на то, что основания для прекращения объединений граждан определены Конституцией и недавно принятым законом «Об общественных объединениях», – отметил эксперт.

По его мнению, все эти меры заимствованы из российского опыта законо- и указотворчества. «На практике это привело к широкому использованию «антитеррористического» и «антиэкстремистского» законодательства для борьбы власти с политическими оппонентами и массовым нарушениям прав человека», – напомнил Р.Куйбида.

«В Украине в 2009-2010 гг. расследовалось по одному делу, возбужденному по антитеррористическим статьям, в прошлом году таких дел было три, в этом году, очевидно, такое дело одно. Почти все дела, по официальным данным, связаны с вымогательством денег, а не с теми причинами, которые указаны в указе», – отметил эксперт.

По его мнению, тема борьбы с терроризмом и экстремизмом искусственно будет раздуваться для обоснования более жестких мер по ограничению общественной активности и прав человека. «Общественность должна внимательно мониторить выполнение указа и противодействовать любым попыткам реализовать российский сценарий», - сказал Р.Куйбида.