Янукович придет поддержать сборную
20:01, 11 июня 2012Политика
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Янукович посетит матч между сборными Украины и Швеции.
Янукович решил сходить на футбол
Президент Украины Виктор Янукович сегодня будет присутствовать на матче между национальными сборными Украины и Швеции по футболу, который состоится в рамках финальной части чемпионата Европы по футболу.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.
Напомним, что игра начнется в 21.45 на стадионе НСК «Олимпийский» в Киеве.
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