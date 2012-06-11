Янукович придет поддержать сборную

20:01, 11 июня 2012
Политика
2845 0

Янукович посетит матч между сборными Украины и Швеции.

Янукович решил сходить на футбол

Президент Украины Виктор Янукович сегодня будет присутствовать на матче между национальными сборными Украины и Швеции по футболу, который состоится в рамках финальной части чемпионата Европы по футболу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

Напомним, что игра начнется в 21.45 на стадионе НСК «Олимпийский» в Киеве.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter