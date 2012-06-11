Дочь Тимошенко заявляет, что Кокс и Квасьневский хотят видеть ее мать

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Е.Тимошенко сказала сегодня после встречи с миссией Европарламента в Киеве.

«Они сказали, что будут пытаться просить власть, чтобы встретиться с мамой, но даст ли ей такую возможность власть, не понятно», - сказала Е.Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, П.Кокс и А.Квасневский прибыли сегодня в Киев.

Согласно договоренности Президента Европарламента Мартина Шульца и премьер-министра Николая Азарова, П.Кокс и А.Квасьневский будут следить от ЕП за судебными процессами над Ю.Тимошенко. Они будут иметь доступ ко всем документам дел, а также к адвокатам, прокурорам и другим чиновникам. Европарламент, в свою очередь, будет оказывать юридическую и логистическую поддержку в их работе.

Сегодня П.Кокс и А.Квасневский провели встречу с дочерью экс-премьера Ю.Тимошенко Евгенией, заместителем председателя партии «Батькивщина» Григорием Немырей и защитником экс-премьера Сергеем Власенко по вопросу определения полномочий миссии Европарламента в процессе наблюдения за судебными процессами над бывшим главой правительства Украины.