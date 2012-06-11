Оппозиция проведет пикет возле «Олимпийского»
16:54, 11 июня 2012Политика
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Сегодня в центре Киева с 18.00 до 22.00 городская организация партии «Батькивщина» проведет пикет в защиту демократии в Украине.
|Мелихова тоже будет протестовать
Как сообщает Головне.соm, акция пройдет возле Дворца спорта (ул. Эспланадная, 1), возле домов №№ 28, 30, 32, 34/2 по улице Эспланадной и возле домов №№ 2/34, 4, 3, 1 по ул. Саксаганского.
По словам председателя фракции «БЮТ-Батькивщина» в Киевсовете Татьяны Мелиховой, «для оппозиционеров сегодняшний день пройдет в пикетировании возле стадиона НСК «Олимпийский». Я лично буду принимать в нем участие, поскольку хочу, чтобы мир узнал о том, какая в нашей стране власть, об отношении власть предержащих к демократии и осуществленных репрессиях над оппозиционерами».
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