СМИ: Шуфрич в СНБО увлекся больничными

Об этом говорится в ответе на запрос Украинской правды.

"На Ваш запрос относительно предоставления информации о пребывании на больничном заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Н.И. Шуфрича со времени его назначения на должности сообщаем, что статья 6 Закона Украины "О доступе к публичной информации" ограничивает доступ к конфиденциальной информации", - сказано в ответе.

В СНБО сослались на статью 11 раздела 2 Закона Украины "Об информации", в соответствии с какой данные о состоянии здоровья физического лица относятся к конфиденциальной информации.

"В то же время, учитывая личное согласие заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Шуфрича сообщаем, что со времени назначения на эту должность он находился на больничном шесть раз в 2010 году и шесть раз в 2011 году", - говорится в ответе.

Вместе с тем в аппарате СНБО не сообщили, сколько именно дней Шуфрич не был на работе.

Как отмечает издание, раньше СМИ сообщали, что со времени назначения в СНБО Шуфрич не особо интересовался работой, находясь то в отпуске, то на больничном.