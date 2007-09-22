ЦИК сделала Ющенко замечание

Центральная избирательная комиссия обязала Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО воздерживаться от политической агитации перед досрочными выборами в Верховную Раду.

Об этом вчера поздно вечером сообщил в прямом эфире ІСТV член ЦИК Михаил ОХЕНДОВСКИЙ.

Таким образом, жалоба Социалистической партии относительно участия Президента в избирательной кампании была частично удовлетворена. Согласно решению ЦИК, отметил М.ОХЕНДОВСКИЙ, указанные действия В.ЮЩЕНКО "несовместимы со статусом главы государства".

Как передает ИТАР-ТАСС, член ЦИК пояснил, что решение Центризбиркома касалось участия В.ЮЩЕНКО в агитационной акции блока "Наша Украина - Народная самооборона" в Ивано-Франковске.

"За" такое решение проголосовали 8 провластных членов ЦИК, "проти" - 7 оппозиционных.