Решение суда: Партия регионов не может указывать, что говорить Тимошенко

Окружной административный суд города Киева не удовлетворил иск Партии регионов о признании противоправной критики проекта госбюджета на 2008 год лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, судьи признали критику Ю.ТИМОШЕНКО проекта Государственного бюджета на 2008 год законной, и не удовлетворили иск Партии регионов относительно признания действий лидера БЮТ противоправными.

Рассмотрев дело, суд пришел к выводу, что, критикуя бюджет Виктора ЯНУКОВИЧА, Ю.ТИМОШЕНКО действовала как публичный политик общенационального масштаба. Право лидера БЮТ на свободу высказывания взглядов гарантировано Конституцией Украины и Европейской конвенцией из защиты прав человека, и поэтому не может быть ограничено Партией регионов.

Пресс-служба БЮТ напоминает, что 13 сентября в эфире канала «1+1» Ю.ТИМОШЕНКО раскритиковала проект Госбюджета–2008, разработанный правительством В.ЯНУКОВИЧА. Партия регионов обратилась с иском в суд, считая такие высказывания лидера БЮТ нарушением действующего законодательства, и просила суд запретить БЮТ проводить дальнейшую агитацию.