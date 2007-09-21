Янукович: новый парламент проголосует за бюджет-2008

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не сомневается, что новый парламент проголосует за Государственный бюджет на 2008 год. Об этом он заявил сегодня в прямом эфире Луганского областного телевидения.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам В.ЯНУКОВИЧА, гарантией этого служат избирательные списки, которые на 95% состоят из нынешних народных депутатов. Кроме того, отметил он, в бюджете на будущий год заложены реальные цифры и реальные программы.

Сегодня в правительстве, по оценке В.ЯНУКОВИЧА, самые лучшие менеджеры и «это не правительство помаранчевых или белого братства, которое народу рассказывало сказки, а занимается экономикой».

Во время своего выступления на митинге в Луганске В.ЯНУКОВИЧ подверг сокрушительной критике помаранчевые силы. По его оценке, в Украине “правила помаранчевая орда, которая опустила экономику, опозорила страну на весь мир и поссорила народ”. “Они должны получить оценку избирателей, а она будет не очень утешительной”, - убежден лидер Партии регионов.

В.ЯНУКОВИЧ заверил избирателей, что в Партии регионов достаточно сил и желания отстоять народ и страну. Он также выразил уверенность, что Луганская область скажет свое слово и поддержит Партию регионов.