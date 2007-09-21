Кабмин опять хочет давать советы Ющенко по кадровым назначениям

Кабинет министров принял решение о том, что кандидатуры на должность первых заместителей и заместителей председателей областных, Киевской и Севастопольской городских госадминистраций предварительно «прорабатываются» с главами соответствующих местных администраций и с Секретариатом Кабмина.

Как сообщается на сайте правительства, соответствующее постановление №1150 принято на заседании Кабмина 19 сентября.

“Представление относительно лица, которое в соответствии с законодательством назначается на должность Президентом Украины, Кабинетом министров Украины, предварительно прорабатывается (в письменном виде) государственным органом с Секретариатом Президента Украины и Секретариатом Кабинета министров Украины, а относительно первых заместителей и заместителей председателей областных, Киевской и Севастопольской городских госадминистраций — главой соответствующей местной госадминистрации с Секретариатом Кабинета министров Украины”, - говорится в постановлении, которым вносятся изменения в п 6 Порядка согласования продолжения срока пребывания на государственной службе.

Как сообщал УНИАН, в августе Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом остановил действие постановления Кабинета министров о Порядке рассмотрения вопросов, связанных с назначением на должности и освобождением от должностей руководителей центральных и местных органов исполнительной власти, торгово-экономических миссий в составе зарубежных дипломатических учреждений Украины, государственных предприятий и их объединений, руководителей самостоятельных структурных подразделений центральных органов исполнительной власти. Постановление остановлено из-за его несоответствия нормам Конституции в части, касающейся вопросов назначения на должности и освобождения от должностей первых заместителей, заместителей министра обороны и министра иностранных дел, первых заместителей, заместителей председателей местных государственных администраций.