Янукович относится к Тимошенко ”как мужчина”

На митинге в городе Ровеньки Луганской области премьер-министр Виктор Янукович рассказал историю о том, как во время пребывания в оппозиции, в его избирательный штаб "пробралась журналистка, красивая молодая женщина".

Тогда, по словам Януковича, она спросила его, как он относится к Юлии Тимошенко, на что он ответил, что "ко всем красивым женщинам относится как мужчина".

"А как иначе может относиться здоровый мужчина?", - спросил Янукович.

Далее, по его словам, журналистка уточнила, как он относится к Тимошенко-премьеру.

"Я ответил, что как к корове на льду. И это было тогда, когда они катались на льду (на коньках, во время массового выезда Кабмина Тимошенко на каток) и по всему миру рассказывали, как они успешно строят отношения с миром и одновременно поссорили нас с Россией", - рассказал Янукович.

Украинская правда