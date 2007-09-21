Суд признал Луценко непричастным к воровству в МВД

Cуд признал недостоверной информацию относительно причастности Юрия Луценко к разворовыванию государственных средств в то время, корда он возглавлял МВД. Об этом в разговоре с сайтом RAZOM сказал представитель Юрия Луценко в суде Виктор Василюк.

“Суд вынес справедливое и законное решения, которым признал недостоверной информацию о причастности Юрия Луценко к расхищению государственных средств в размере более, чем 1,5 млрд. гривен во время управления МВД, - сообщил он. - Суд признал эту информацию недостоверной, потому что КРУ и МВД не предоставили ни одного доказательства, которое бы свидетельствовало бы о достоверности такой информации”.