В Одессе казаки собирают медяки на штраф за своего духовника

Около 300 представителей Украинского казачества, пикетирующих Одесский горсовет, пустили шапку по кругу для сбора медяков в уплату 17 гривен штрафа, наложенного судом на их духовника - отца Анатолия (УПЦ Киевского патриархата).

Так прокомментировал в интервью УНИАН решение Приморского суда Одессы о наложении штрафа на отца Анатолия (СВИНЦИЦКОГО), принятого на основании милицейского протокола о нарушении общественного порядка, верховный атаман Украинского казачества Игорь ВАРДИНЕЦ.

При этом он уточнил, что во время силового столкновения казачества с нарядом милиции, спецподразделением «Беркут» и активистами пророссийской организации «Единая отчизна» был сломан крест отца Анатолия и разбита икона Пресвятой Богоматери, которую держал в руках священник.

Напомним, казаки из Винницкой, Харьковской, Луганской, Тернопольской и других областей прибыли утром в Одессу, чтобы принять участие в акции протеста против установления в городе памятника российский царице Екатерине ІІ.

Казаки пытались встретиться с мэром Одессы Эдуардом ГУРВИЦЕМ, чтобы изложить ему свою позицию. Однако встреча с городским председателем не состоялась.