Герман намекает, что Тимошенко ездила в Лондон к Березовскому

Член Партии регионов Анна Герман не исключает, что главной целью поездки лидера БЮТ Юлии Тимошенко в Лондон была встреча не с экс-премьером Британии Маргарет Тетчер, но с другим человеком, "который переживает за результаты БЮТ на выборах".

"Учитывая отсутствие Жанны Д`Арк, Юлия Тимошенко организовала встречу с экс-премьером Великобритании Маргарет Тетчер", - отметила Герман.

"Не исключено, что в Лондоне вездесущая Юлия Владимировна имела по крайней мере еще одну встречу с человеком, который искренне переживает за результаты ее блока на досрочных выборах 30 сентября и именно это было главной целью ее вояжа в британскую столицу", - добавила она.

При этом "регионал" отметила: "Однако учитывая, что в Интернете памятных фото о встрече с ним не размещено, будем считать это лишь нашим предположением".

"Судя по реляциям пресс-службы БЮТ, Маргарет Тетчер решила принять участие в избирательной кампании БЮТ, поскольку заявила о готовности прибыть в Киев лично, чтобы помочь Юлии Владимировне "защитить независимость Украины", - отметила Герман.

"Можно лишь поздравить Тимошенко с новым членом ее команды, хотя, вспоминая произвольные интерпретации пресс-службы БЮТ высказываний генсекретаря Совета ЕС Хавьера Соланы о политической перспективе Юлии Владимировны, не тяжело предположить, что то же самое постигло и госпожу Тетчер", - добавила она.

Кроме того, Герман отметила, что "организаторы встречи, наверное, позаботились о том, чтобы предоставленная "железной леди" информация о ее украинской сподвижнице не была омрачена определенными не совсем уместными подробностями".

"Очевидно, это не последняя встреча Тимошенко с известными политическими деятелями мира, которые, по сообщениям пресс-службы БЮТ, будут высказывать готовность прибыть на Майдан, чтобы личным присутствием в Украине поддержать надежду украинской нации", - заявила "регионал".

"А если всерьез, то все это напоминает старый анекдот о лондонского парне, который уговорил Джона Ленона поздороваться с ним, когда тот будет проходить мимо него со своей девушкой. Концовку анекдота не напоминаем из этических соображений", - добавила она.

Как известно, в Лондоне также живет российский олигарх Борис Березовский, которого связывают с Тимошенко, и который заявляет о поддержке демократических сил в Украине, в частности, в 2004 году.

Украинская правда