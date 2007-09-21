Судья киевского админсуда просит защиты от людей Богословской

Сегодня на заседании Окружного административного суда Киева, где рассматривается иск БЮТ к кандидату в народные депутаты от Партии регионов Инне БОГОСЛОВСКОЙ, судья-докладчик Ярослава ДОБРЯНСКАЯ попросила у суда защиты и обратилась к правоохранительным органам за помощью.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, выяснилось, что за автомобилем судьи следят представители И.БОГОСЛОВСКОЙ. Об этом они сказали лично во время судебного заседания, отметив, что им известны номера автомобиля судьи и за всеми ее передвижениями они следят, говорится в сообщении.

Я.ДОБРЯНСКАЯ называет такие действия представителей И.БОГОСЛОВСКОЙ вмешательством в ее частную жизнь и просит обеспечить ей защиту.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября БЮТ подал иск в Окружной административный суд города Киева по поводу обвинений И.БОГОСЛОВСКОЙ в адрес лидера блока Юлии ТИМОШЕНКО, которые она озвучила на пресс-конференции 18 сентября (тема пресс-конференции И.БОГОСЛОВСКОЙ была такая: «Власть и Тимошенко: Украина или руина»). И.БОГОСЛОВСКАЯ 20 сентября не явилась на судебное заседание.