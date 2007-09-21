В БЮТ считают, что спикерское кресло можно купить за деньги

Блок Юлии Тимошенко намерен обратиться сегодня в суд с иском к Председателю Верховной Рады 5-го созыва, лидера Социалистической партии Украины Александра МОРОЗА за распространение им информации о якобы подкупе БЮТом избирателей.

Как отмечается в заявлении пресс-службы БЮТ, переданном УНИАН, “Подкуп – это то, чем всю жизнь занимается МОРОЗ, который, не колеблясь, за тридцать сребреников продал своих избирателей, уничтожил Социалистическую партию и сделал предательство и продажность своей второй натурой (а, возможно, и - первой)».

Пресс-служба Блока Юлии Тимошенко, отмечает, что БЮТ не нужно подкупать избирателей, «поскольку мы уверены в своей победе и в отличие от МОРОЗА, не презираем людей, которые нам доверяют».

«За деньги можно купить спикерское кресло, а не доверие граждан», - заявляет пресс-служба БЮТ.

В Блоке Юлии Тимошенко убеждены, что после выборов 30 сентября А.МОРОЗ будет «ходить по судам и будет просить прощения за свою ложь».

Как сообщал УНИАН, 20 сентября во время встречи с представителями аккредитованных в Украине дипломатических миссий, А.МОРОЗ заявил, что ситуация в Украине «развивается в далеко недемократический способ».

В частности, А.МОРОЗ отметил, что в Украине осуществляется «подкуп членов избирательных комиссий». В этом он обвинил БЮТ. По словам А.МОРОЗА, эта политическая сила, в частности в Днепропетровской области, «платит по 700 грн. членам участковых комиссий, чтобы они обеспечили соответствующий результат, а тем, кто будет агитировать на территории области голосовать за эту политическую силу, - 1000 долларов в месяц».