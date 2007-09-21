Янукович назначил Ющенко стрелочником

Лидер Партии регионов Виктор Янукович обратился с открытым письмом к Президенту Виктору Ющенко. В письме, размещенном на сайте ПР, отправитель напомнил Ющенко, що ”досрочные выборы стали возможны благодаря достигнутым политическим договоренностям между Вами, пан Президент, и парламентскими партиями”, “невзирая на правовую сомнительность указов относительно досрочного прекращения полномочий Верховной Рады”...

Янукович заявил, что Ющенко как Глава Государства, “который держит в свои руках рычаги административного влияния на политические процессы», должен был бы «воздержаться от участия в пропагандистских предвыборных кампаниях любой политической силы. Невзирая на это Вы принимаете непосредственное участие в агитационных мероприятиях, и стали даже постоянным персонажем политической рекламы”.

Однако лидер ПР требует прекратить не участие Президента в избирательной агитации, а рассылку “указаний” штабами НУ-НС и БЮТ представителям в избиркомах не подписывать протоколы на тех участках, где подавляющее преимущество будет получать ПР.

”В противном случае, - утверждает Янукович, - стране будет угрожать очередной всплеск политического кризиса”. Лидер ПР прямо предупредил, что в таком случае регионалы возложат персональную ответственность на Ющенко: “Персональную ответственность за возможное углубление кризиса будете нести Вы, пан Президент”, - говорится в открытом письме.