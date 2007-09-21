Мороз считает авантюрой одновременные выборы Президента и ВР

Председатель Верховной Рады Украины 5-го созыва Александр МОРОЗ критически относится к идее проведения парламентских выборов в день очередных выборов Президента Украины. «Я против подобных авантюр», - заявил А.МОРОЗ на пресс-конференции в Кировограде.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВРУ, А.МОРОЗ выразил надежду, что большинство в новом парламенте будет сформировано в нынешнем составе. После формирования большинства, сказал он, «мы найдем необходимое количество голосов» для завершения политической реформы в части упорядочения взаимоотношений в высших эшелонах власти. Это, по его мнению, сделает невозможным игнорирование Конституции Украины и манипулирование законодательством.