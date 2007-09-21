Азаров переживает по поводу ”Да пошли вы...”

Первый вице-премьер, министр финансов и кандидат в народные депутаты от Партии регионов Николай Азаров в интервью журналу Корреспондент рассказал о том, что он сожалеет о своей фразе "Да пошли вы...".

Азаров попытался доказать, что поведение, присущее оранжевой оппозиции, неприемлемо для его соратников и лично для него. Правда, убеждая своих оппонентов быть толерантными, Азаров и сам может сорваться. И срывается. О чем потом очень сожалеет, но, похоже, ничего с собой поделать не может.

Эпатажный вице-премьер признался, что его "Да пошли вы…!", адресованное парламенту в декабре 2006 года во время рассмотрения проекта госбюджета в ответ на реплики оппозиции, не приводит его самого в восторг.

"Я сорвался. Считаю свой срыв нетактичным. Я глубоко переживал. Я не хочу себя выгораживать", - покаялся Азаров.

"Но хочу сказать, что под той трибуной, где я находился, был ряд одиозных деятелей из Нашей Украины. И те ремарки, замечания, колкости, которые они в процессе рассмотрения бюджета говорили в мой адрес, заставили меня сорваться. Но первую часть сказанной мною фразы цитируют все, а остальную, продолжение, не цитирует никто", - замечает вице-премьер.

Как известно, 19 декабря 2006 в ходе заседания Верховной Рады оппозиционные депутаты подвергли критике позицию Кабинета министров, который, по их данным, не учел поправки Президента Виктора Ющенко.

В ответ на реплики народных избранников Николай Азаров заявил: "Нельзя быть безответственными перед своими людьми. Поэтому я призываю вас… да пошли вы! Для вас это игры, а для меня это вся моя жизнь. Для меня это 14-й бюджет!".

В результате парламент принял закон о госбюджете и в среду, 20 декабря, спикер направил его на подпись главе государства.

Корреспондент