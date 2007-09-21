Кириленко представит пакет социальных законопроектов

В понедельник, 24 сентября, в 11:00 в Украинском доме г. Киев, ул. Крещатик, 2) состоится пресс-конференция председателя Политсовета блока “Наша Украина – Народная Самооборона” Вячеслава КИРИЛЕНКО, на которой он представит пакет социальных законопроектов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе блока «Наша Украина – Народная Самооборона», аккредитация представителей СМИ проводится по телефону: 206-60-77.