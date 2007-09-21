Кашпировский пообещал не насылать на регионалов энурез

Известный российский психотерапевт Анатолий Кашпировский собирается судиться с крымской организацией Партии регионов, лидер которой Василий Киселев обвинил его в зомбировании избирателей по заказу Блока Юлии Тимошенко. При этом, как передает ProUA, в прямом эфире "Черноморской телерадикомпании" Кашпировский заверил, что не собирается насылать на Киселева энурез и прочие болезни.

По словам Кашпировского, "ничего смертельного" Киселев ему не сделал, а, напротив, только навредил Партии регионов. Однако в суд россиянин все же подавать будет, поскольку обвинения затронули "его имя и честь". "Естественно, на законном основании, потому что в устах господина Киселева звучит абсолютная клевета, причем наглая клевета", - пояснил Кашпировский.

Как ранее сообщали украинские СМИ, обвиняя Кашпировского, Киселев продемонстрировал по телевидению агитационные материалы, якобы напечатанные Блоком Юлии Тимошенко для российского психотерапевта. "Я считаю, что это – уголовное дело со стороны Киселева, потому что он показывал по телевидению какие-то плакаты, мы таких плакатов не печатали. Это – подделка. Хотелось бы узнать, кто их печатал, кто давал заказ. Я намерен с этим бороться", – так прокомментировал обвинения "регионала" Кашпировский.

Лента.ру