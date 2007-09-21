Симоненко хочет сэкономить миллиард на Президенте

Лидер Коммунистической партии Петр СИМОНЕНКО считает возможным увеличить государственный бюджет в 2,5 раза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.СИМОНЕНКО заявил в эфире телерадиокомпании "Винничина".

"Сегодня вполне возможно увеличить бюджет государства в 2,5 раза, что позволит существенно увеличить социальные программы поддержки украинского народа", - отметил он.

По мнению П.СИМОНЕНКО, в Украине сегодня еще один годовой бюджет вращается в теневой экономике. "Борьба против коррупции и не включение теневого капитала во власть должна быть тем действенным шагом в борьбе против тенизации экономики", - сказал он.

Лидер КПУ считает, что государство должно ввести государственную монополию на изготовление водки и табака, что даст дополнительно в бюджет 10-15 млрд. грн. "Наведение порядка на границе – еще плюс 10 млрд. грн. за счет таможни. Наведение порядка в банковской сфере – еще 500 млн. грн., отмена должности Президента Украины – еще 1 млрд. грн.", - сказал он.