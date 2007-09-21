Юлия Тимошенко встретилась с Маргарет Тетчер (фото)

Экс-премьер-министр Великобритании в 1979-1990 годах Маргарет ТЕТЧЕР и лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО провели вчера в Лондоне встречу, во время которой обсудили современные украинские проблемы, подготовку Украины к выборам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, М.ТЕТЧЕР поделилась своим избирательным опытом и пожелала успехов Ю.ТИМОШЕНКО и ее политической силе на выборах. «Я знаю, что последние десять дней кампании – это самые тяжелые десять дней», - сказала она.

М.ТЕТЧЕР подарила лидеру БЮТ книгу воспоминаний „Мои годы на Даунинг-стрит” с памятной надписью: «Юлии, которая боролась за свободу своей страны так страстно и преданно”.

Экс-премьер Великобритании отметила: «Невзирая на неприятности и политические предательства, я всегда прямо шла к цели, которую считала верной. То же делаешь и ты».

Кроме того, во время беседы М.ТЕТЧЕР опровергла слухи о своем якобы немощном состоянии. На прошлой неделе она посетила нового премьер-министра Великобритании Гордона БРАУНА, а сегодня, сказала М.ТЕТЧЕР, “я готова приехать в Киев, чтобы помочь Юлии защитить независимость Украины”.

Ю.ТИМОШЕНКО по окончании встречи рассказала журналистам, что она поражена этой женщиной, которую все называли «железной леди», которую любили и боялись, но не уважать не осмеливался никто. «Трудно представить политическую историю ХХ века без такого человека, как Маргарет ТЕТЧЕР», - сказала лидер БЮТ.

Ночью Ю.ТИМОШЕНКО вернулась в Украину.

Сегодня, 21 сентября, лидер БЮТ посетит Запорожье.