Партия регионов подготовила ультиматум Ющенко

В случае продолжения провокаций Партия регионов примет решение об отказе в участии во внеочередных выборах народных депутатов. Такое решение было принято вчера во время заседания Президиума Политсовета партии.

На заседании рассматривался вопрос: „О последующем участии Партии регионов во внеочередных выборах народных депутатов Украины 30 сентября 2007 года”.

Во время заседания было отмечено, что в последние дни предвыборной компании в центральные руководящие органы Партии регионов поступает многочисленная информация о том, что с целью предотвратить поражение политические оппоненты Партии регионов на выборах заблаговременно готовят провокации, в том числе - открыт саботаж работы окружных избирательных комиссий, направленный на фальсификацию результатов выборов 30 сентября 2007 года.

Наибольшее количество таких сообщений были получены из Автономной Республики Крым, Днепропетровского, Запорожского, Николаевского, Одесского и ряда других регионов, в которых позиция Партии регионов традиционно поддерживается избирателями.

Президиум Политсовета решил: предупредить Президента Украины Ющенко В.А. и политических оппонентов Партии регионов, что в случае продолжения провокаций и усиления противозаконной подготовки к нарушению волеизъявления народа Украины Партия регионов примет решение об отказе в участии во внеочередных выборах народных депутатов Украины 30 сентября 2007 года.

Пресс-служба Партии регионов