Киселев хочет, чтобы все поняли: не нужно играть с огнем!

Народный депутат от Партии регионов в Верховной Раде 5-го созыва Василий Киселев обвинил в возможных фальсификациях Президента, его администрацию и сторонников и утверждает о подкупе членов избирательных комиссий, чтобы сорвать выборы.

«Если мы увидим, что идут фальсификации и Президент не перестанет нарушать Конституцию, мы призовем своих сторонников и сторонников коалиции (не идти на выборы), чтобы выборы не состоялись», – заявил Киселев в эфире Радио Свобода.

По его словам, именно «Наша Украина» готовит фальсификации, потому что у этой силы «уже вошло в систему голосовать за тех, кто отсутствует».

Речь идет о приблизительно пяти миллионах украинцев, которые выехали за границу работать в Европу и оставили дома свои внутренние паспорта, объяснил свое обвинение Киселев.

Он назвал «очень большим риском», который вынуждает Партию регионов «принимать меры», тот факт, что Президент обжаловал в Конституционном Суде исключение из избирательных списков лиц, которые выехали за границу и не вернулись за три и меньше дней до выборов.

Василий Киселев также обвинил Президента и его окружение в подготовке фальсификаций в южных, восточных и центральных регионах. Он заявил, что списки избирателей с «очень большими погрешностями» составили рабочие группы при госадминистрациях, которые подчиняются Президенту Украины.

«Сегодня мы имеем абсолютно неопровержимые факты, когда члены избирательных комиссий получили команду 30 сентября не приходить (на участки). И даже покупают (людей), у нас есть такие случаи – люди приходят и говорят: им предлагают деньги за то, чтобы они не выходили 30 сентября на работу в избирательные комиссии», – заявил Киселев.

Подтверждений своим словам он не привел. По его словам, партия не оспаривает это, потому что «нужно, чтобы человек имел мужество написать заявление, что ему предлагают взятки».

Но представитель Партии регионов дальше утверждает: «То, что такие факты есть, – это однозначно. Мы это уже установили».

«Если это нашествие возможных фальсификаций будет продолжаться, нам ничего не останется, как выйти из избирательного процесса», – сказал Киселев.

«Чтобы все поняли: не нужно играть с огнем!» – заявил он.