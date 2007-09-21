Янукович отпразднует 65-летие «Молодой гвардии»

Сегодня в городе Краснодон Луганской области состоятся торжества по случаю 65-летия молодежного подполья «Молодая гвардия», которое действовало на территории области в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщал УНИАН, среди главных мероприятий – митинги-реквиемы возле мемориала «Нескорені» и памятника «Клятва» и гала-концерт победителей и лауреатов фестиваля-конкурса патриотической песни «Молодая гвардия».

Ожидается, что в торжествах по этому поводу примут участие гости из Беларуси, Российской Федерации. Для журналистов торжества начнутся с пресс-конференции в Луганске председателя Луганского областного совета Валерия ГОЛЕНКО и представителей российской делегации, в том числе депутата Государственной думы Константина ЗАТУЛИНА.

Также планируется участие в мероприятиях премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, уполномоченной Верховной Рады по правам человека Нины КАРПАЧЁВОЙ, министра транспорта Николая РУДЬКОВСКОГО, заместителя министра Украины по делам молодежи и спорта Игоря ПЕКАРЕВА, и т.п.