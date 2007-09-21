У Тимошенко для политики есть одно слово – непечатное

Лидер БЮТ Юлия Тимошенко в интервью “Комсомольской правде в Украине” в ответ на просьбу охарактеризовать одним словом украинскую политику заявила: «Ой, боюсь, что таких слов в газете не напечатают…»

«Когда-то русский историк Николай Карамзин поехал за границу, и там его попросили охарактеризовать ситуацию в Российской империи одним словом. Он сказал: «Воруют». С тех пор, мне кажется, ничего не поменялось. Ни в России, ни в Украине,» - пояснила свою отповедь Тимошенко.

Лидер БЮТ по-прежнему считает, что у нее есть шанс воспрепятствовать формированию новой парламентской коалиции и правительства на базе Партии регионов: «Виктор Янукович на встрече с избирателями в Житомирской области недавно признался, что ему никогда не нравилась политика и он всю жизнь хотел из нее уйти. Я думаю, мы скоро предоставим ему такую возможность», - сказала она.

Не менее «теплые» чувства Тимошенко испытывает и к Ринату Ахметову. Комментируя гипотетическую ситуацию, если бы Тимошенко с Ахметовым оказались вдвоем на необитаемом острове, лидер БЮТ заявила, что тогда «на этом острове завязалась бы бескомпромиссная и жесткая политическая борьба, поскольку ни на минуту не сомневаюсь, что Ринат Леонидович сразу же попытался бы приватизировать единственную на острове пальму…»