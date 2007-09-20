Богословская не пришла на судебное заседание по иску БЮТ

Член Партии регионов Инна БОГОСЛОВСКАЯ не появилась на судебном заседании по иску БЮТ, которое было назначено на 20 сентября на 18.00.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ, напомнив, что Блок Юлии Тимошенко вчера подал иск в Окружной административный суд города Киева по поводу обвинений И.БОГОСЛОВСКОЙ в адрес лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО, которые она озвучила на пресс-конференции 18 сентября (тема пресс-конференции И.БОГОСЛОВСКОЙ была такая: «Власть и Тимошенко: Украина или руина» - УНИАН).

Представитель БЮТ в суде Владимир ПИЛИПЕНКО призывал И.БОГОСЛОВСКУЮ появиться на следующее судебное заседание, которое состоится в пятницу, 21 сентября, в Окружном административном суде г. Киева. Адрес: ул. Десятинная, 4 /6, третий этаж.

«Пусть Инна БОГОСЛОВСКАЯ найдет в себе хоть немного достоинства и придет на судебное заседание, чтобы ответить за распространение грязи и лжи», - сказал В.ПИЛИПЕНКО.