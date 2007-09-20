Балога: Партия регионов окончательно деморализована

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА заявляет, что выборы 30 сентября неминуемы, и расценивает последние заявления представителей Партии регионов о возможном выходе из избирательной кампании и, как следствие, отмены внеочередных выборов в Верховную Раду, как признак слабости этой политической силы, свидетельство растерянности и отчаяния в ее рядах».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом В.БАЛОГА сказал, комментируя заявление Партии регионов о готовности пересмотреть вопрос участия в выборах.

Как считает глава Секретариата Президента, «регионалы» прибегли к таким откровенно провокационным воззваниям на финише гонки после того, как осознали обвальное падение своей популярности среди людей, в частности, и на традиционно лояльном востоке страны.

По мнению В.БАЛОГИ, угрозы прекратить участие в гонке имеют двойную цель: с одной стороны, готовится почва для оправдания низкого результата Партии регионов, с другой – делается последняя попытка получить хотя бы полпроцента дополнительной благосклонности избирателей.

По словам В.БАЛОГИ, “функционеры Партии регионов весной уже пугали неучастием во внеочередных парламентских выборах. Однако такие «выбросы пара» продолжались недолго, поскольку партийное руководство поняло, что собственноручно создает риск потерять парламентское представительство”.

«Для партии, раздробленной изнутри на группы влияния, это означало печальную перспективу. Поэтому Партия регионов быстро свернула эту тему и объявила о походе за депутатскими мандатами», - отметил В.БАЛОГА.

В настоящее время, по оценке руководителя президентского Секретариата, «регионалы» опять начали “крутить старую пластинку”. «Тиражируется миф о подготовке каких-то фальсификаций, которые занизят проценты голосов, отданных за Партию регионов. В действительности о возможных подтасовках они заголосили после того, как «помаранчевые» совместными усилиями создали предохранители для избирательных махинаций. Когда «регионалы» увидели, что легенда о фальсификациях совсем не срабатывает, они возобновили тезис о неучастии в избирательной гонке. Правда, непонятно, кому адресованы и на кого рассчитаны такие послания», - сказал В.БАЛОГА.

Он отметил, что участие партии в выборах или выход из избирательной кампании является ее добровольным делом. «Ни в одном законе нет нормы о том, что политическая сила должна обязательно принимать участие в выборах. В то же время для влиятельной Партии регионов соревнования за места в парламенте – это вопрос ответственности перед избирателями, которые в 2006 году отдали ей свои голоса. Пренебречь этим - значит поставить жирную точку на собственной политической эволюции. Никакие амбиции или предостережения не должны доминировать над волей людей, которые делегировали право воплощать свои надежды», - подчеркнул В.БАЛОГА.

Глава Секретариата указал, что на финишной прямой выборов их участники должны думать не о том, как эффектно сойти с дистанции, а как обеспечить честное голосование. «Надеюсь, что все политические силы заинтересованы в получении реальных результатов народного волеизъявления, которые никто не поставит под сомнение. Пока же несомненным является то, что выборы 30 сентября неминуемы, как приход нового дня», – сказал В.БАЛОГА.