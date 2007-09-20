Кириленко назвал 5 причин голосовать за НУ-НС

Председатель Политсовета блока “Наша Украина – Народная Самооборона” Вячеслав КИРИЛЕНКО на встрече с журналистами во Владимир-Волынском назвал пять основных причин, почему нужно поддержать блок “Наша Украина - Народная Самооборона”:

Как передает корреспондент УНИАН, первопричиной, по убеждению В.КИРИЛЕНКО, является то, что “Наша Украина” с украинским народом одержала победу для первого патриотичного и действительно народного Президента Виктора ЮЩЕНКО и он нуждается в поддержке и сейчас.

Председатель Политсовета блока “Наша Украина – Народная Самооборона” отметил: “Мы образовали этот большой блок, в котором объединены все патриотические силы. Многократные требования людей, чтобы не рассеивали силы патриоты мы выполнили. Мы идем как единая согласованная команда, мы идем как единый согласованный кулак”. Это, по его убеждению, вторая причина.

Третьей причиной В.КИРИЛЕНКО назвал то, что блок имеет реальную программу - “не для политиков, а для людей”. “Мы отменим касту неприкосновенных, мы увеличим пенсии, мы наведем порядок и в экономике, и в промышленности. Мы не писали программы на тысячи страниц, но мы имеем реалистичную, конкретную программу обязательств перед людьми, которые реальны и после выполнения которых мы будем отчитываться перед всеми людьми в Украине, каждые полгода”, - напомнил он.

Четвертой причиной, по словам В.КИРИЛЕНКО, является то, что “никто, кроме “Нашей Украины - Народной Самообороны” не будет защищать украинские ценности”. Он подчеркнул: “Никто не защитит украинский язык, как единственный государственный. Новое большинство, новое правительство возобновят поддержку украинской книги, издателей, переводов, кино. Наша сила признает в будущем парламенте наших героев.”

“Мы единственная сила, которая сможет обеспечить европейский выбор, потому что свобода и достоинство людей для нас высшие ценности”, - отметил В.КИРИЛЕНКО, называя пятую причину того, почему следует голосовать за блок “Наша Украина - Народная Самооборона”.