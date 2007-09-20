Цушко хочет лишить политиков возможности жить у бабушки

Кандидат в народные депутаты от СПУ, министр внутренних дел Украины Василий ЦУШКО намерен добиваться принятия антикоррупционной программы и появления в Уголовном кодексе страны определения «коммерческий подкуп».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЦУШКО заявил сегодня журналистам в Симферополе.

«Откат когда дают, это и есть коммерческий подкуп. Когда чиновнику говорят: ну, там мы тебе уступим долю в предприятии, не тебе - так твоему родственнику и так далее», - сказал В.ЦУШКО, поясняя значение определения «коммерческий подкуп».

По словам кандидата в народные депутаты от СПУ, если его антикоррупционная программа будет принята, то «многие политики откажутся быть политиками». «Потому что им придется жить в тех квартирах, которые они заявляют, а не в тех фешенебельных домах. Ой, это я живу у бабушки! (имеется в виду, что политики, живя в фешенебельных домах, заявляют, что эти дома им не принадлежат – УНИАН). Почему у бабушки? Живи у себя, только декларируй ее (недвижимость – УНИАН)», - отметил В.ЦУШКО.

Он также заявил, что предложил бы давать за коррупцию от 8-ми до 15-ти лет лишения свободы.