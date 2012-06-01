Азаров - об обвинениях в расизме: Посмотрите на свои страны

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«К критическим замечаниям в наш адрес надо относиться объективно. Там, где за ними стоит желание нам помочь - безусловно, надо к критике прислушиваться и делать соответствующие выводы. Там же, где критика необоснованная, как в данном случае, - можно было бы прежде всего посоветовать обратить внимание на ситуацию в своих странах», - сказал Н.Азаров.

Как сообщалось, накануне футбольного чемпионата Европы в некоторых британских СМИ появилась информация о якобы распространении в Украине расизма. В частности, бывший игрок сборной Англии Сол Кэмпбэлл призвал темнокожих болельщиков не ехать в Украину и Польшу, где будет проводиться Евро-2012, в связи с "проблемами расизма" в этих странах.