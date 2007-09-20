Мороз извинился перед Черномырдиным «за нападки со стороны Секретариата»

Киев. 20 сентября. УНИАН. Председатель Верховной Рады Украины пятого созыва Александр МОРОЗ извинился перед Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в Украине Виктором ЧЕРНОМЫРДИНЫМ «за те нападки, которые позвучали со стороны Секретариата Президента».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МОРОЗ сказал сегодня во время встречи с представителями дипломатических миссий, аккредитированных в Украине.

А.МОРОЗ сказал: «Извините за те нападки, которые позвучали в ваш адрес со стороны Секретариата Президента» и добавил: «Я считаю, это не от большого ума». При этом А.МОРОЗ не уточнил, о каких нападках идет речь.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября заместитель главы Секретариата Президента Александр ЧАЛЫЙ заявил, что Секретариат Президента расценивает заявления В.ЧЕРНОМЫРДИНА относительно отравления диоксином Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО как его собственную позицию, которая не отвечает позиции официальной России. Мы исходим из того, что Виктор Степанович (ЧЕРНОМЫРДИН) сделал заявление, которое свидетельствует о его некомпетентности в сфере чувствительных взаимоотношений между Украиной и РФ. Его заявление носило эмоциональный, недипломатический характер, и оно нарушает принятые нормы дипломатической этики, - сказал А.ЧАЛЫЙ. - Президент Украины убежден, что заявление Виктора Степановича – это его личная точка зрения, и она ни в коей мере не отражает официальной позиции РФ».

11 сентября В.ЧЕРНОМЫРДИН отверг обвинения В.ЮЩЕНКО в адрес России в блокировании расследования дела о его отравлении. По словам В.ЧЕРНОМЫРДИНА, Украина не обращалась к российской стороне по поводу предоставления помощи в расследовании этого дела.