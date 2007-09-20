Мороз прочит возвращение политического кризиса

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ не исключает возможности повторения политического кризиса, который был в Украине весной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время встречи с руководителями дипломатических миссий, аккредитованных в Украине.

По словам А.МОРОЗА, «кризис, который мы переживали весной этого года, может повториться снова».

Он отметил, что «есть абсолютно доказательные вещи о возможном продолжении такого развития событий, потому что основным раздражителем в этом отношении является сама кампания (избирательная - УНИАН), участие в этой кампании Президента Украины, с его высказываниями, с его агитационной работой, с его ориентацией исполнительных структур на соответствующий результат».

А.МОРОЗ заявил, что при этом происходит «игнорирование законов и Конституции». Он подчеркнул, что такая ситуация «вызывает безусловную тревогу».