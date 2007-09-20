Кашпировский зовет регионала Киселева к барьеру
Психотерапевт не согласен с Пушкиным
Известный российский психотерапевт Анатолий Кашпировский намерен привлечь главу крымской организации Партии регионов Василия Киселева к суду за распространение клеветы.
Об этом он заявил в прямом эфире "Черноморской телерадикомпании", отвечая на соответствующий вопрос ведущего, сообщает Обком.
"В Библии написано так: "Не спеши казнить, спеши миловать", – сказал Кашпировский.
По его словам, "ничего смертельного" Киселев ему не сделал, а, напротив, "сделал плохо себе и тому движению, в рядах которого состоит".
Вместе с тем, Кашпировский по-прежнему заявил о готовности подать в суд на лидера крымских "регионалов", поскольку тот "затронул его имя и честь".
"Вы знаете, я тут поступил вопреки Пушкину, который сказал: "Хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспаривай глупца. В данном случае придется оспаривать, потому что он такой и есть", – сказал психотерапевт.
"Что я собираюсь делать? Призвать к барьеру. Естественно, на законном основании, потому что в устах господина Киселева звучит абсолютная клевета, причем наглая клевета", - объяснил он.
По мнению Кашпировского, высказывания Киселева – это "уголовное дело, потому что он показывал по телевидению какие-то плакаты, мы таких плакатов не печатали".
"Это – подделка. Хотелось бы узнать, кто их печатал, кто давал заказ. Я намерен с этим бороться", – сказал психотерапевт.
Как известно, ранее Киселев высказал утверждение, что БЮТ привлекает для агитации экстрасенса Кашпировского.
"Я вот недавно получил сведения о том, что БЮТ нанял Кашпировского, раздают в палатках его фотографии, организовывают встречи с ним", - сказал "регионал" Киселев.
"Представляете, для чего (нанимают Кашпировского) - зомбировать людей собираются. Вот какая цена борьбы! Это же какие деньги платить надо!", - возмутился Киселев.