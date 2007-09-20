Кашпировский зовет регионала Киселева к барьеру

Известный российский психотерапевт Анатолий Кашпировский намерен привлечь главу крымской организации Партии регионов Василия Киселева к суду за распространение клеветы.

Об этом он заявил в прямом эфире "Черноморской телерадикомпании", отвечая на соответствующий вопрос ведущего, сообщает Обком.

"В Библии написано так: "Не спеши казнить, спеши миловать", – сказал Кашпировский.

По его словам, "ничего смертельного" Киселев ему не сделал, а, напротив, "сделал плохо себе и тому движению, в рядах которого состоит".

Вместе с тем, Кашпировский по-прежнему заявил о готовности подать в суд на лидера крымских "регионалов", поскольку тот "затронул его имя и честь".

"Вы знаете, я тут поступил вопреки Пушкину, который сказал: "Хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспаривай глупца. В данном случае придется оспаривать, потому что он такой и есть", – сказал психотерапевт.

"Что я собираюсь делать? Призвать к барьеру. Естественно, на законном основании, потому что в устах господина Киселева звучит абсолютная клевета, причем наглая клевета", - объяснил он.

По мнению Кашпировского, высказывания Киселева – это "уголовное дело, потому что он показывал по телевидению какие-то плакаты, мы таких плакатов не печатали".

"Это – подделка. Хотелось бы узнать, кто их печатал, кто давал заказ. Я намерен с этим бороться", – сказал психотерапевт.

Как известно, ранее Киселев высказал утверждение, что БЮТ привлекает для агитации экстрасенса Кашпировского.

"Я вот недавно получил сведения о том, что БЮТ нанял Кашпировского, раздают в палатках его фотографии, организовывают встречи с ним", - сказал "регионал" Киселев.

"Представляете, для чего (нанимают Кашпировского) - зомбировать людей собираются. Вот какая цена борьбы! Это же какие деньги платить надо!", - возмутился Киселев.

Украинская правда