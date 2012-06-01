К Тимошенко снова приедет невропатолог Хармс

Лечение экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко в Центральной клинической больнице «Укрзалізниці» в Харькове продолжит врач-невропатолог берлинской клиники «Шарите» Лутц Хармс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге перед харьковской больницей сказала журналистам защитник Ю.Тимошенко, ее дочь Евгения Тимошенко.

По ее словам, Л.Хармс, скорее всего, прибудет в Харьков в воскресенье, 3 июня. До тех пор Ю.Тимошенко будет находиться под наблюдением врачей ЦКБ «Укрзалізниці».

Е.Тимошенко заметила, что все процедуры экс-премьера до прибытия нового врача расписаны.

Как сообщал УНИАН, 9 мая заключенную Ю.Тимошенко госпитализировали с Качановскую исправительную колонию Харькова в больницу «Укрзалізниці». Первым лечащим врачом Ю.Тимошенко был врач-невропатолог берлинской клиники «Шарите» Л.Хармс. 21 мая его заменила также врач клиники «Шарите» Анетт Райсгауэр. Она занималась лечением Ю.Тимошенко до 27 мая.